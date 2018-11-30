وصلات سب وشتيمة بين الفنانين ومتابعيهم على انستجرام.. أحمد فهمي الأكثر عنفا على منتقدي خطيبته.. مصطفى خاطر يرد على متابعة بالتفاهة.. وخالد سليم يدخل في وصلة ردح بسبب حواجب زوجته

خالد سليم يرد بشكل مماثل على منتقدى زوجته

أحمد فهمى ينتفض لفستان هنا





تفاعل عدد كبير من الفنانين فى الأونة الأخيرة مع وسائل التواصل الإجتماعى بشكل كبير، وهذا التفاعل قد يكون بشكل سلبى فى بعض الاحيان، خاصة وان بعض الجمهور يتجاوز فى التعليق على صور هولاء الفنانين، ولكن ردود الأفعال تلك الشخصيات العامة تختلف، فالبعض يقوم بمسح تلك التعليقات او حظر أصحابها، وقد يكون الرد على التجاوز بفعل مثيل له، وفى السطور التالية نرصد إبرز تلك الحالات.





أحمد فهمى من أكثر الفنانين الذين ردوا على تجاوز متابعى الحساب الخاص بخطيبته هنا الزاهد، ولكن بشكل مماثل، ولعل آخر ما قام به فى الاونة الأخيرة هو رده على متابع انتقد فستان هنا الزاهد فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، حينما علق المتابع على صورة لـ هنا قائلًا: "إيه الفستان المعفن ده"، مما دعا أحمد فهمى للتدخل والرد على هذا المتابع بقوله: "إنت متعرفش تمشى جنبه مش تشتريه".





الموقف الثانى لـ أحمد فهمى، حينما رد على متابع فى حساب خطيبته أيضا حينما قال: "أحمد فهمي ميستاهلكيش"، ليرد فهمي عليه بعنف: "وتستاهلك إنت يا جربوع".





مشادة كلامية أخرى كانت بين مصطفى خاطر وإحدى متابعيه، التى علقت بشكل اعتبره خاطر "مسيء" لصورة جمعته بزميله "أوس أوس" .





وقالت المتابعة:" مش فاهمه فين ام الجمال اللي بتتكلموا عليه دا غير طبعا انهم بيقدموا فن تافه ومهزلة أخلاقية ومسرحية كلها هزل وضحك علي الناس هي بس جت معاهم كده عايمين فوق الفتة والله عشان الناس بتموت في الهيافة".





ليرد خاطر عليها قائلًا :" واضح انك اهيف واتفه مليون مره علشان تقعدي تكتبي لناس شايفاهم سطحيين وتافهين، كلمينا شويه عن السواد اللي جواكي احترمك اكتر".





خالد سليم انضم هو الآخر إلى الفنانين الذين ردوا على تجاوز المتابعين بطريقة مماثلة، حينما نشر عبر حسابه بموقع إنستجرام بخاصية «ستوري»، صورة “سيلفي” تفاعل معها الآلاف من متابعيه، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئوا برده على إحدى متابعيه بعد أن علقت على صورته قائلة: «إيه التناحة دي».





وهاجمها خالد سليم، قائلًا: «إيه قلة أدبك دي؟!.. واحد راجع من الشغل تعبان، دانتي اللي تنحة وسخيفة.. قاعدة في بيتكو تتفرجي على ستوري الناس وتعلقي بقلة أدب.. غوري في داهية».



