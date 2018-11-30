ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

وصلات سب وشتيمة بين الفنانين ومتابعيهم على انستجرام.. أحمد فهمي الأكثر عنفا على منتقدي خطيبته.. مصطفى خاطر يرد على متابعة بالتفاهة.. وخالد سليم يدخل في وصلة ردح بسبب حواجب زوجته

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
  • خالد سليم يرد بشكل مماثل على منتقدى زوجته
  • أحمد فهمى ينتفض لفستان هنا

تفاعل عدد كبير من الفنانين فى الأونة الأخيرة مع وسائل التواصل الإجتماعى بشكل كبير، وهذا التفاعل قد يكون بشكل سلبى فى بعض الاحيان، خاصة وان بعض الجمهور يتجاوز فى التعليق على صور هولاء الفنانين، ولكن ردود الأفعال تلك الشخصيات العامة تختلف، فالبعض يقوم بمسح تلك التعليقات او حظر أصحابها، وقد يكون الرد على التجاوز بفعل مثيل له، وفى السطور التالية نرصد إبرز تلك الحالات.

أحمد فهمى من أكثر الفنانين الذين ردوا على تجاوز متابعى الحساب الخاص بخطيبته هنا الزاهد، ولكن بشكل مماثل، ولعل آخر ما قام به فى الاونة الأخيرة هو رده على متابع انتقد فستان هنا الزاهد فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، حينما علق المتابع على صورة لـ هنا قائلًا: "إيه الفستان المعفن ده"، مما دعا أحمد فهمى للتدخل والرد على هذا المتابع بقوله: "إنت متعرفش تمشى جنبه مش تشتريه".

الموقف الثانى لـ أحمد فهمى، حينما رد على متابع فى حساب خطيبته أيضا حينما قال: "أحمد فهمي ميستاهلكيش"، ليرد فهمي عليه بعنف: "وتستاهلك إنت يا جربوع".

مشادة كلامية أخرى كانت بين مصطفى خاطر وإحدى متابعيه، التى علقت بشكل اعتبره خاطر "مسيء" لصورة جمعته بزميله "أوس أوس" .

وقالت المتابعة:" مش فاهمه فين ام الجمال اللي بتتكلموا عليه دا غير طبعا انهم بيقدموا فن تافه ومهزلة أخلاقية ومسرحية كلها هزل وضحك علي الناس هي بس جت معاهم كده عايمين فوق الفتة والله عشان الناس بتموت في الهيافة".

ليرد خاطر عليها قائلًا :" واضح انك اهيف واتفه مليون مره علشان تقعدي تكتبي لناس شايفاهم سطحيين وتافهين، كلمينا شويه عن السواد اللي جواكي احترمك اكتر".

خالد سليم انضم هو الآخر إلى الفنانين الذين ردوا على تجاوز المتابعين بطريقة مماثلة، حينما نشر عبر حسابه بموقع إنستجرام بخاصية «ستوري»، صورة “سيلفي” تفاعل معها الآلاف من متابعيه، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئوا برده على إحدى متابعيه بعد أن علقت على صورته قائلة: «إيه التناحة دي».

وهاجمها خالد سليم، قائلًا: «إيه قلة أدبك دي؟!.. واحد راجع من الشغل تعبان، دانتي اللي تنحة وسخيفة.. قاعدة في بيتكو تتفرجي على ستوري الناس وتعلقي بقلة أدب.. غوري في داهية».

وليست هذه المرة الأولى التى يتطاول متابعي على خالد سليم وزوجته، فسبق وان علقت احدى متابعات الصحفية الشخصية له على صورة جمعته بزوجته، قائلة: حواجبها؟؟ ودمهم سم، ليرد خالد بنفس الاسلوب قائلًا انت اللى؟؟.
loading...

ترشيحاتنا

عملية إرهابية تستهدف دورية أمنية في مدينة القصرين التونسية

الأهلى يبدأ تنفيذ خطة يناير لترميم فريق الكرة

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار بفستان أسود ساحر في ختام القاهرة السينمائي.. صور

تجديد حبس جزار الدقي بتهمة قتل حيوان بعد ذبحه كلبًا.. صور

10 نجمات تألقن على الريد كاربيت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

منى هلا بأسوأ إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي

15 سيدة يحكمن العالم.. أحدثهن رئيسة جورجيا..صور

رانيا يوسف: مشغولة بتصوير 3 أفلام جديدة

ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو

طفل كتب رسالة لوالده المتوفى فوصله الرد منه.. صور

عمر هريدي: مركز التسوية ينظر دعوى بطلان انتخابات الجبلاية 9 ديسمبر.. مستندات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو
الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟