برلماني: تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالأوقاف تنمي ثقافة المجتمع

قال النائب حسام الصيرفى عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بوزارة ستنمي ثقافة المجتمع، موضحة أن سلوك المجتمع يوجد به خلل من بداية الثمانينات ويحتاج إلى تغيير.



وأضاف الصيرفي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن لأوقاف حققت مستوى مرضى فى تجديد الخطاب الدينى وتحييد المنابر، حيث تتمتع بسيطرة على منابرها وتستهدف الآن رفع المستوى المعيارى التقييم والأداء.



وتابع النائب قائلا:"وزارة الأوقاف عليها مسؤولية كبيرة في توعية المجتمع ونشر الفضائل والأخلاقيات الرفيعة بين الناس ،مؤكدا أن الدين هو الدستور الأعلى للمجتمع .



كان قد اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالوزارة برئاسة رئيس قطاع مكتب الوزير، تتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف.