ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالأوقاف تنمي ثقافة المجتمع

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب حسام الصيرفى عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة عليا لضمان جودة العمل بوزارة ستنمي ثقافة المجتمع، موضحة أن سلوك المجتمع يوجد به خلل من بداية الثمانينات ويحتاج إلى تغيير.

وأضاف الصيرفي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن لأوقاف حققت مستوى مرضى فى تجديد الخطاب الدينى وتحييد المنابر، حيث تتمتع بسيطرة على منابرها وتستهدف الآن رفع المستوى المعيارى التقييم والأداء.

وتابع النائب قائلا:"وزارة الأوقاف عليها مسؤولية كبيرة في توعية المجتمع ونشر الفضائل والأخلاقيات الرفيعة بين الناس ،مؤكدا أن الدين هو الدستور الأعلى للمجتمع .

كان قد اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالوزارة برئاسة رئيس قطاع مكتب الوزير، تتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف.
loading...

ترشيحاتنا

عملية إرهابية تستهدف دورية أمنية في مدينة القصرين التونسية

كلام نهائي.. الأهلي يبدد أحلام الزمالك في ضم جون أنطوي

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ حول مستقبل إدارة الاهلي ..فيديو

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

نصائح لمواجهة جفاف البشرة في الشتاء

معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو

الأرجنتين : ولي العهد السعودي يتمتع بالحصانة بتمثيله المملكة في مجموعة الـ 20

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء.. صور

نادية الجندي: تكريمي من الدولة اعتراف بقيمة أعمالي الفنية.. فيديو

الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو
الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟