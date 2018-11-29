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رياضة

حسين السيد يشارك في تعادل فريقه أمام الشباب ويخرج مصابا في الدوري السعودي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل الشباب مع الاتفاق، إيجابيًا بهدفين لمثليهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الملز" مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة شهدت مشاركة المصري حسين السيد أساسيًا مع فريقه الاتفاق، إلا أنه غادر الملعب مصابا في الدقيقة 61.

وارتفع رصيد الشباب إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الاتفاق 16 نقطة في المركز السابع.

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