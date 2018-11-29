وزيرة الصحة: الشباب أكثر المشاركين فى حملة الـ 100 مليون صحة

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ان برنامج 100 مليون صحة هو خاص بالدولة المصرية وليس افراد مشيرة الى قدرة الدولة على الوصول الى جميع المستهدفات قائلة: "إن خبرة الشهرين الماضيين مرضيه للغاية فيما يتعلق بالبرنامج" .



واضافت زايد فى تصريحات صحفية نقلها برنامج حديث المساء عبر فضائية "ام بى سيى مصر" إن برنامج 100 مليون صحة فرصة كبيرة جدا لكل شعب مصر لن تتكرر فى اي دولة بالعالم لأننا نتعرف على اكثر الامراض التى تسبب وفيات ونعالجها مجانا بالاضافة الى امتلاكنا تشخيص دقيق للعوار الصحى لدينا ويساعد مصر على بناء خططها المستقبلية بناء على الاحتياجات الصحية للبلاد .



وتابعت :اذا تمت معالجة المواطنين من هذة الامراض الان فسوف يقل فى المستقبل الاحتياج لقسطرة القلب وسراير العناية المركزة وغيرها من الاحتياجات وهذا مايحسن الصحة العامة فى مصر ، موضحة ان اكثر من 65% من الشعب المصرى شباب وهما اكثر المشاركين فى حملة الـ 100 مليون صحة.