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موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

كان من أبرز الأخبار، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال الرياضة في قطاعات مختلفة، ومنحهم نوط الجمهورية.

ومحمود الخطيب يعلن اسم مدرب الأهلى الجديد يوم الاثنين المقبل، ونجوم الفن والغناء يشعلون عيد ميلاد حميد الشاعري بالرقص والغناء.
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