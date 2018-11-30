موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية

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كان من أبرز الأخبار، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال الرياضة في قطاعات مختلفة، ومنحهم نوط الجمهورية.



ومحمود الخطيب يعلن اسم مدرب الأهلى الجديد يوم الاثنين المقبل، ونجوم الفن والغناء يشعلون عيد ميلاد حميد الشاعري بالرقص والغناء.