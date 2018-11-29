يضحك ويغمز ويحب.. فورهات روبوت جديد من نوعه مهمته تغيير مودك للأفضل

يضحك ويغمز لا يكره ولا يبكي ويتحدث بجميع اللغات.. مواصفات لروبوت جديد من نوعه أطلقته السويد يبدو وكأنه إنسان حقيقى قادرا على إظهار تعبيرات وعواطف بشرية وفقا لحالة ورغبة مستخدميه، ليخلق أجواء من الألفة والمرح والعطف حال مرافقه.

تصميم فورهات

عبارة عن مجسم ثلاثي الأبعاد يشبه التمثال النصفي بوجه بشري، يلتقط الإشارات التي تصدر منا ويتفاعل معنا لخلق جو من الألفة.





ويقول مصنعوه إن فورهات يبدو أكثر صدقاً فى التعامل لكونه غير إنسان ما يجعله غير منحاز لإنسان دون آخر مما يمكنه من تشجيع الناس على التعامل بصدق أكبر ليكون بذلك مفيدا في مواقف يكذب الناس فيها كثيرا كالفحوص الطبية.