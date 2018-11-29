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أصل الحكاية

يضحك ويغمز ويحب.. فورهات روبوت جديد من نوعه مهمته تغيير مودك للأفضل

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
ميس رضا
يضحك ويغمز لا يكره ولا يبكي ويتحدث بجميع اللغات.. مواصفات لروبوت جديد من نوعه أطلقته السويد يبدو وكأنه إنسان حقيقى قادرا على إظهار تعبيرات وعواطف بشرية وفقا لحالة ورغبة مستخدميه، ليخلق أجواء من الألفة والمرح والعطف حال مرافقه.
يضحك ويغمز ويحب..

 تصميم فورهات

عبارة عن مجسم ثلاثي الأبعاد يشبه التمثال النصفي بوجه بشري، يلتقط الإشارات التي تصدر منا ويتفاعل معنا لخلق جو من الألفة.


ويقول مصنعوه إن فورهات يبدو أكثر صدقاً فى التعامل لكونه غير إنسان ما يجعله غير منحاز لإنسان دون آخر مما يمكنه من تشجيع الناس على التعامل بصدق أكبر ليكون بذلك مفيدا في مواقف يكذب الناس فيها كثيرا كالفحوص الطبية.

يضحك ويغمز ويحب..

صديق المستقبل

ومن جانبه قال سامر المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة فورهات روبوتيكس، “رأينا أبحاثا تظهر أنه في مواقف معينة يكون الناس أكثر ارتياحا في الانفتاح والحديث عن أمور صعبة مع إنسان آلي أكثر من الإنسان العادي”، وأضاف أن السبب في ذلك هو أن شخصية الإنسان الآلي يمكن أن تعكس شخصية من يتفاعل معها، ولأن الناس لا يشعرون حينها بأن هناك من يسعى للحكم عليهم.

يضحك ويغمز ويحب..

ويشهد العالم الآن  طفرة غير عادية فى مجال صناعة الروبوتات نظراً لاقترابها من شكل الإنسان والقيام بمهامه، وهو ما يجعل روبوتا مثل “صوفيا” يبدو مخيفا وغير مطمئن للكثيرين، على عكس مثلا وجه الروبوت “فلفل” الأليف والذي لا يشبه البشر بقدر ما يشبه شخصيات أفلام الرسوم المتحركة، ويكسر تصميم الروبوت الجديد فورهات هذه الظاهرة ببراعة، فهو قادر على أخذ أشكال ووجوه متعددة قادرة على أن تكون محببة للبشر، مما يعطيهم فرصة أكبر للتفاعل معها والتقرّب منها.

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