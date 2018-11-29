محمد موسى عن تكريم السيسي لمنتخب الإسكواش: تعيش يا ريس

ثمن الإعلامي محمد موسى، استقبال الرئيس السيسي لأبطال منتخب مصر للإسكواش وتكريمهم، مؤكدًا أن ذلك يدل على اهتمام الرئيس بالرياضة.



وعقب "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، قائلا: "تعيش يا ريس"، مؤكدًا أن تكريم الرئيس السيسي للاعبين سيحفزهم، ويرفع من روحهم المعنوية.



حيث استقبل الرئيس السيسي اليوم لاعبي منتخب مصر للإسكواش بعد فوزهم ببطولة العالم، كما استقبل فريق الإنسات الفائز بالبرونزية في كأس العالم الموحدة وكرمهم.

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