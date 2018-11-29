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البرديسي: العلاقة المصرية السعودية تواجه خطر إيران وتدخلاتها

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:51 م
طارق البرديسي
طارق البرديسي
أيمن سيد
أكد خبير الشؤون العربية والدولية طارق البرديسي ان العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية هي علاقات راسخة واستراتيجية وتاريخية وتقف على أرضية واحدة ومشتركة صلبة تتمثل فى المصير والمستقبل المشترك والتحديات التى تواجه المنطقة العربية وضرورة تصدي البلدين لهذه التهديدات فهما دولاتان فى جسد واحد.

واضاف البرديسي فى حواره لبرنامج "العرب فى اسبوع " على فضائية " تن تى في " ان مصر والسعودية رمانة الميزان لمواجهة التحديات التى تعصف وتهدد كيان الدولة الوطنية ، موضحا انه وقبل الحديث عن الوحدة الوطنية والقومية العربية لابد من التأكد من وحدة وسلامة أرض وكيان الدولة العضو وكيانها .

واشار الى ان العلاقة المصرية السعودية تواجه الخطر الإيراني وتدخله فى شئون الدول والتهديدات الايرانية عبر دعمها للميليشيات الارهابية.
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