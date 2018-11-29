بعد انفراد صدى البلد.. نيابة السويس تبدأ التحقيق مع عصابة سفاح البنات

بدأت نيابة السويس تحقيقاتها مع عصابة ترويع الفتيات الملقبة بسفاح البنات بالسويس والتى ضمت أربعة متهمين قاموا بترويع البنات واحداث اصابات بهن ومتهمتين بالتحريض وسط حراسة مشددة تحت اشراف اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن حيث كان وزير الداخلية قد أولى اهتماما كبيرا بقضية سفاح البنات بالسويس بعد تكرار عدة حوادث ما بين حقيقية ومفتعلة اثارت الراى العام والمجتمع السويسي.



وتم تشكيل فريق بحث مكون من الامن العام ومباحث السويس والقاهرة تحت اشراف اللواء محمد جاد مدير امن السويس حيث تم نشر عدة اكمنة بشوارع المدينة شارك فيها جميع ضباط المباحث ورجال الامن السريين وقد توصلت تحريات اجهزة الامن الى ان قضية سفاح البنات وراءها عملية جنائية وتحريض بعد مراقبة المجنى عليهن ومعرفة الخلافات التى تدار حولهن والتهديدات التى وصلت لهن قبل واثناء وبعد الحوادث ، وتم استبعاد احتمال وجود مختل عقليا او نفسيا او عمليات لزعزعة الامن فتم تكثيف المراقبة حيث تم ضبط 4 متهمين كانوا يقومون بتنفيذ هجوم على فتيات بعينهن واصابتهن بجروح باستخدام دراجات بخارية بدون لوحات.



ونجحت قوات المباحث والشرطة بالسويس من محاصرة المتهمين وضبطهم بقيادة العميد عصام حافظ رئيس مباحث السويس و المقدم خالد عبد الناصر حيث تم القبض على المتهم م التركى واسلام ح وتم تحديد محل اقامتهم جميعا وكشفت التحقيقات ان المتهمين الاربعة كونوا تشكيلا عصابيا لمهاجمة فتيات بعينها بتحريض من سيدتين ارشدتا عن اسماء المحرضتين ومحل اقامتهما فتم القبض على المتهمتين.



تم تحرير محضر بالواقعة بتفاصيل الحادث حيث تبين من التحقيقات الاولية التى اجرتها اجهزة الامن مع المتهمين الستة ان المتهمتين استغلتا علاقتهما القوية بافراد العصابة وقامتا بتحريضهم على فتيات بعينهن لاعتقاد المتهمتين ان الفتيات المجنى عليهن قومن بكتابات مسيئة عليهما على صفحات التواصل الاجتماعى وقومن بتحريض المتهمين الاربعة مستغلين وجود علاقة قوية معهم لارتكاب حوادث اصابات البنات التى اصابت المجتمع السويسي بالذعر.



وتم احالة المتهمين الستة وسط حراسة مشددة الى مقر النيابة العامة بالسويس بتهم اثارة الذعر والتحريض واستخدام اسلحة بيضاء فى ارتكاب الجرائم بالاضافة الى استخدام دراجات بخارية بدون لوحات معدنية للتحقيق تحت اشراف المستشار هادى عزب المحامى العام لنيابات السويس.



وكانت اجهزة الامن قد توصلت الى ان بعض البلاغات عن وقائع الاعتداء على الفتيات مؤخرا كانت كاذبة وتم احالتها للنيابة بتهمة ازعاج السلطات.