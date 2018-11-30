السيسي أب لكل المصريين.. بعد الحاجة صيصة وفتاة التروسيكل الرئيس يكرم مروة حفيدة الفراعنة فى الاتحادية ويؤكد: نموذج مشرف لكل الشباب

مروة جهلان:

الشغل مش عيب بحب شغلي ومابتكسفش منه

أستيقظ كل يوم منذ السابعة صباحا لتوصيل الطلاب لمدارسهم

أبذل أقصى ما في وسعي لمساعدة أسرتي وتوفير متطلبات الحياة لهم





من الجنوب إلى القاهرة شكرًا لكل من وصل رسالة الفتاة السمراء حفيدة الفراعنة إلى الرئيس السيسى الذى لا يغفل عن أبناء وطنه الكادحين البسطاء التى كانت آخرهن مروة جهلان ابنة مملكة طيبة التى تحولت إلى رجل لمساعدة اسرتها البسيطة .. جلباب بلدى وشال وخاتم فضة تحلت به ليكون بداية عملها على تروسيكل لنقل طلاب المدارس صباحا و نقل البضائع ملامحها تدل على انها انثى لكن افعالها تدل على رجولة وصلابة ابناء الجنوب .مروة جهلان فتاة الأقصر التى التقها الرئيس السيسى قررت أن تساعد أسرتها التي ضاق بها الحال ، فتحدت العادات والتقاليد الصعيدية التي تعارض دائما عمل المرأة .الفتاة الحديدية التي انتشرت قصتها على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن حاورها موقع صدى البلد منذ شهر، كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، وأشاد بها كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب فى الإصرار والكفاح.وقالت مروة جهلان ابنة قرية البعيرات التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، لـ صدى البلد": "جربت اشتغل كتير علشان اصرف على اخواتى الأربعة ووالدى المسن الذى كان يعمل خفيرا، وفكرت اشتغل سائقة تروسيكل لنقل البضائع للتجار والطلاب للمدارس فتعلمت قيادة الدراجة البخارية.. الشغل مش عيب وبجرى كل يوم على أكل عيشي عشان اصرف على أهلي".وأوضحت مروة أنها تستيقظ كل يوم منذ الساعة السابعة صباحا لتوصيل الطلاب الى مدارسهم البعيدة، ثم تقوم بتوصيل السلع والبضائع وأدوات البناء للزبائن، مشيرة إلى أنها لم تخجل من عملها يوما.وتابعت مروة: "بحب شغلي، ومابتكسفش منه، وكل همي مصدر رزق كويس آكل منه عيش أنا وعيلتى وراضية الحمد لله باللي ربنا كاتبهولي".وأكدت مروة أنها تلقى الكثير من الدعم من أهل قريتها، ففي البداية كان الأمر غريبا عليهم، لأنها "أول سيدة تعمل سائقة تروسيكل"، لكنهم بعد ذلك شجعوها على عملها، بل أصبحوا يطلبونها بالاسم.وطلبت مروة من المسؤولين مساعدتها فى امتلاك " تروسيكل " بدلا من الذي تعمل عليه بالأجرة قائلة: "نفسى فى تروسيكل يكون ملكى علشان اعيش انا واهلى حياة كريمة " وأشكر اهل قريتى الرجالة الجدعان الذين وقفوا بجانبي".وفي لقاءها اليوم مع الرئيس ، أعرب عن حرصه على الالتقاء بها شخصيًا بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجًا مُشرفًا لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.وأعربت مروة العبد، عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدةً أنها تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرةً إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تحدث مع مروة العبد بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، حيث وجه في هذا الصدد بتلبية كافة طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال.