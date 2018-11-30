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زراعة الشرقية: حملات مكثفة على محلات بيع الأسمدة والمخصبات

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
زراعة الشرقية : حملات
زراعة الشرقية : حملات مكثفة على محلات بيع الأسمدة والمخصبات
محمد الطحاوي
أكد المهندس "علاء عفيفي" مدير مديرية الزراعة بالشرقية انه تم تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لضبط المنتجات المخالفة للمواصفات و الإشتراطات الصحية و البيئية ولمتابعة مصانع و مخازن ومحلات بيع الأسمدة و المخصبات الزراعية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة وإحكام السيطرة لعدم بيعها فى السوق السوداء.

واضاف مدير مديرية الزراعة بالشرقية انه تم شن حملة أمنية فنية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية وشرطة المسطحات المائية بالشرقية و أسفرت الحملة عن ضبط محل يقوم بالإتجار فى الاسمده والمخصبات الزراعيه بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان" وتم ضبط 106 طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية لــ 19 صنف باجمالى 336 عبوة مختلفة الاحجام والانواع منها ( أورانج كيو ، فيكونوس ، كوسال، هيوميك جولد ، بوتاسيوم هيومات ، أجرو مور 6-6-43 ، سلفات بوتاسيوم، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1966 وو اللوائح المنظمه له.

وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر شرطة أحوال المسطحات أرقام 23/116 لسنة 2018 وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابه العامه بذلك.
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