إزالة ٣٢٧ حالة تعد علي ‏الأراضي الزراعية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم إزالة ٣٢٧ حالة تعد علي ‏الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المحافظة منذ بدء الموجة الأولي لإزالة التعديات ‏علي الأراضي الزراعية يوم الإثنين الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ حتي الآن وذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة و مجالس ‏المدن و الجهات الآمنية مؤكدًا علي ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد ‏وإزالتها في المهد وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحقوق ‏المواطنين.‏



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ‏وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة المشاركة في حملات الإزالة المكبرة للوصول إلي ‏العدد المستهدف من حملات ازالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي ‏لحالات التعدي على الأراضي الزراعية ‏.



ومن جانبه فقد اكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم امس إزالة ١٩٥ حالة إزالة باجمالى مساحة ١١ فدان و ١٠ قيراط و ٢١ اسهم ‏و ذلك خلال تنفيذ حملات ازالة مكبرة بمراكز "الزقازيق - القنايات - منيا القمح -‏بلبيس - مشتول السوق - الابراهيميه -ابو كبير - اولاد صقر -فاقوس -الحسينية - ‏منشأة ابو عمر".