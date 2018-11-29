إزالة ٣٢٧ حالة تعد علي ‏الأراضي الزراعية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم إزالة ٣٢٧ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المحافظة منذ بدء الموجة الأولي لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية يوم الإثنين الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ حتي الآن وذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة و مجالس المدن و الجهات الآمنية مؤكدًا علي ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة المشاركة في حملات الإزالة المكبرة للوصول إلي العدد المستهدف من حملات ازالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية .
ومن جانبه فقد اكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم امس إزالة ١٩٥ حالة إزالة باجمالى مساحة ١١ فدان و ١٠ قيراط و ٢١ اسهم و ذلك خلال تنفيذ حملات ازالة مكبرة بمراكز "الزقازيق - القنايات - منيا القمح -بلبيس - مشتول السوق - الابراهيميه -ابو كبير - اولاد صقر -فاقوس -الحسينية - منشأة ابو عمر".
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة المشاركة في حملات الإزالة المكبرة للوصول إلي العدد المستهدف من حملات ازالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية .
ومن جانبه فقد اكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم امس إزالة ١٩٥ حالة إزالة باجمالى مساحة ١١ فدان و ١٠ قيراط و ٢١ اسهم و ذلك خلال تنفيذ حملات ازالة مكبرة بمراكز "الزقازيق - القنايات - منيا القمح -بلبيس - مشتول السوق - الابراهيميه -ابو كبير - اولاد صقر -فاقوس -الحسينية - منشأة ابو عمر".