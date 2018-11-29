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محافظات

إزالة ٣٢٧ حالة تعد علي ‏الأراضي الزراعية بالشرقية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:46 م
إزالة ٣٢٧ حالة تعدي
إزالة ٣٢٧ حالة تعدي علي ‏الأراضي الزراعية بالشرقية
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم إزالة ٣٢٧ حالة تعد علي ‏الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المحافظة منذ بدء الموجة الأولي لإزالة التعديات ‏علي الأراضي الزراعية يوم الإثنين الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ حتي الآن وذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة و مجالس ‏المدن و الجهات الآمنية مؤكدًا علي ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد ‏وإزالتها في المهد وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحقوق ‏المواطنين.‏

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ‏وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة المشاركة في حملات الإزالة المكبرة للوصول إلي ‏العدد المستهدف من حملات ازالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي ‏لحالات التعدي على الأراضي الزراعية ‏.

ومن جانبه فقد اكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم امس إزالة ١٩٥ حالة إزالة باجمالى مساحة ١١ فدان و ١٠ قيراط و ٢١ اسهم ‏و ذلك خلال تنفيذ حملات ازالة مكبرة بمراكز "الزقازيق - القنايات - منيا القمح -‏بلبيس - مشتول السوق - الابراهيميه -ابو كبير - اولاد صقر -فاقوس -الحسينية - ‏منشأة ابو عمر".
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