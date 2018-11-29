ظافر العابدين بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء.. صور

خطف التونسي ظافر العابدين الأنظار على السجادة الحمراء، في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وتألق ببدلة باللون الكحلي من قماش القطيفة، مع قميص أبيض.



ويشارك ظافر العابدين في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة هذا العام، التي يترأسها المخرج الأمريكي بيل أوجيست.



وتختتم اليوم فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

