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فن

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:47 م
صدى البلد
أحمد البهى - عدسة / محمد صبحي
توافد عدد كبير من الفنانين مساء اليوم على مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الاربعين ، وذلك فى قاعة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

ومن المقرر ان يتم توزيع الجوائز المختلفة لمسابقاته الأربع وهي: المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التي شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40 على مدار الأيام الماضية

يذكر ان المهرجان قد أقيم على مدار 10 أيام تحت رئاسة السيناريست محمد حفظى.

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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