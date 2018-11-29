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مرأة

منى هلا بأسوأ إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:46 م
صدى البلد
ريهام قدري
شاركت مني هلا بفعاليات مهرحان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين والذى يختتم فعالياته اليوم.

وظهرت مني بإطلالة غريبة بفستان منقوش، واعتبره رواد السوشيال ميديا أسوأ اطلالات المهرجان، كما اعتمدت علي تسريحة كاجوال عادية.

وتشارك مني في بطولة فيلم "ليل داخلي" مع كريم قاسم وشريف الدسوقى، تأليف شريف الألفى وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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