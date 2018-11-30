اليوم.. أشرقت نجمة ذا فويس كيدز فى حفل فني على مسرح أوبرا دمنهور

تشارك الطفلة الموهوبة أشرقت "نجمة ذا فويس كيدز" التى لفتت أنظار الملايين فى الحفل الذى تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح أوبرا دمنهور مساء اليوم الجمعة حيث يأتى الحفل فى إطار الفعاليات الفنية والثقافية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر



ويتضمن برنامج الحفل فاصل غنائى لأعمال الفنانة نجاة الصغيرة، بجانب باقة متنوعة من الأغانى التراثية منها:"أوعدك - غريبة منسية - كل شيء راح - لاتكذبى - الشوق والحب - ايه هو ده - القريب منك بعيد - ساكن قصادى - بطلوا ده واسمعوا ده - يا صلاة الزين - رسالة من تحت الماء - بانو بانو - ورد عليك ".



كما يشارك الحفل نخبة من نجوم الأوبرا هم :"دعاء رجب وهبة إسماعيل وآلاء ايوب ومحمد متولى وندى غالب ومحمد حسن وياسر سعيد ومى الجبيلى"، بالإضافة إلى صوليست العود وليد سلامه وصوليست الكمان هيثم الكاتب اللذان يعزفان على آلتى العود والكمان فى حوار موسيقى بينهم.