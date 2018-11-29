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سامح عبدالحميد:الشرع والقانون لا يجيزان للزوجة معرفة راتب الزوج

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الشيخ سامح عبدالحميد، أحد شيوخ السلفية، إنه لا الشرع ولا القانون يجيز للزوجة معرفة راتب زوجها، حيث أن الزوج مجبر شرعًا على الإنفاق على أسرته.

وأشار "عبدالحميد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن العُرف يحتم على الزوجة العاملة أن تنفق جزءا من راتبها على البيت، وتوفر الباقي لها، مضيفا: "إذا كانت المرأة عاقلة تكون وزيرة مالية منزلها".

وأضاف أنه لو حال الزوج متيسر، ويستطيع الانفاق وحده على المنزل، يفضل أن يترك راتب زوجته لها، ولكن إذا كان حاله متواضعا يجب أن تشاركه زوجته في المصروفات.
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