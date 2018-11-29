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عميد طب المنصورة: 18 مليون مواطن ترددوا على المستشفيات الجامعية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن مصر بها 110 مستشفيات جامعية.

وأضاف السعيد فى حواره لبرنامج "حديث المساء" على فضائية "ام بي سي مصر" أن هذه المستشفيات بها طاقة استيعابية أكثر من 30 ألف سرير موزعة على جميع المستشفيات الجامعية، وعددها 23 جامعة بالإضافة إلى 3 جامعات خاصة.

وأضاف أن عدد المترددين عليها العام الماضي أكثر من 18 مليون مواطن، ووصلت نسبة الخدمة لهم فى العمليات الكبرى لأكثر من 75% مؤكد أنه من هنا تأتى أهمية المستشفيات الجامعية بشكل عام.
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