ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

دينامو كييف يهزم أستانا وينفرد بصدارة مجموعته الأوروبية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
فك دينامو كييف الاوكراني الاشتباك مع أستانا الكازاخي وانفرد عقب الفوز عليه في عقر داره 1-0، بصدارة المجموعة الـ11 في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفي خامس جولات دور المجموعات، انتزع دينامو كييف نقاط المباراة الثلاثة بهدف سجله لاعبه بنجامين فيبريتش في الدقيقة 29، لينفرد بالصدارة برصيد 11 نقطة، في حين توقف رصيد أستانا عند 8 نقاط.

وتقام في وقت لاحق الليلة مباراة رين الثالث، ولديه 3 نقاط مع يابلونك التشيكي المتذيل بنقطتين.
loading...

ترشيحاتنا

استعارة احمد حمدى أو أكرم توفيق شرط دجلة للتنازل عن محمد محمود لـ الاهلى

تجديد حبس جزار الدقي بتهمة قتل حيوان بعد ذبحه كلبًا.. صور

مى سليم وشقيقتاها الأجمل على سجادة الحمراء.. صور

ياسر محارم: انتشار البيروقراطية بالضرائب يؤثر سلبا على الحصيلة

فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم

أول تعليق لـ أحمد سامي عن واقعة كسر زجاج بتروسبورت

فتاة التروسيكل: الرئيس السيسي متواضع ودعانى للمشاركة بمؤتمر الشباب

الخاسرون فى انتخابات الوفد يقررون إلغاء قرار فصل النائب محمد فؤاد

أم تلقى بطفليها فى صندوق قمامة بمدينة نصر

سباق الموت في قطر.. لحظات صادمة لطفل يقتل أبا دهسًا

إسلام عيسى يضيف ثاني أهداف المصري في مرمى إنبي .. فيديو

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وزير الشباب يبحث التعاون مع الوكالة الألمانية لمناهضة التحرش..صور

إطلالة جريئة لـ داليا البحيري علي السجادة الحمراء..صور

فيديو

إسلام عيسى يضيف ثاني أهداف المصري في مرمى إنبي .. فيديو
معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو
فتاة التروسيكل تروي تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي.. فيديو
وزير التعليم يوضح تفاصيل المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي لطلاب الثانوية
المصرى يتعادل مع إنبي 1/1 فى الشوط الأول .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟