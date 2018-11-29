هبة عوف: كظم الغيظ والاحتساب من سنة النبي.. فيديو

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن فقه اللحظة الأولى عند الغضب أن يحتسب المرء الأمر عند الله وبعدها يكظم الغيظ، وذلك عملا بحديث النبى: "لا تغضب لا تغضب لا تغضب".



وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC""، اليوم الخميس: "السيدة زينب بنت النبى، ماتت بنزيف استمر لمدة 6 سنوات، نتيجة ضرب الكفار لها، والنبى لما دخل عليهم فاتحا قال اليوم يوم المرحمة وعفا عنهم".



وأشارت إلى أن الطالبات فى الكلية يفعلون أمورا مستفزة ولكننى أحاول كظم الغيظ فنصبح بعد ذلك أنا وهم أصدقاء.