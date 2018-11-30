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اقتصاد

قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه بمناطق ( بني يوسف ـ زاوية ابو مسلم ـ ترسا ـ عرب التل ـ الحرانية ـ الملاءة الريغة ـ فرع كامل ـ منطقة 6 أكتوبر بأبو النمرس ـ عش صقارة ـ اجزاء من مني الامير ـ أم خنان ) و ضعف المياه بالمناطق الأخرى بمركز ومدينة أبو النمرس . لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة الموافق 30/11/2018 حتى الساعة 6 مساء يوم غدا السبت الموافق 1/12/2018.

وأضافت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا للبدء في أعمال العمرة النصف سنوية للمروقات بمحطة مياه ابو النمرس المرشحة .

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة ،وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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