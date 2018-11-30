قافلة جامعة عين شمس في بنى سويف .. تقديم العلاج مجانا بكل التخصصات الطبية .. حملات توعية بالمدارس.. فصول محو أمية .. تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التدريس

أبرز فعاليات قافلة جامعة عين شمس ببني سويف:



نائب رئيس الجامعة يتفقد العيادات الطبية بقريتي سدس ونزلة حنا

وكيل الآداب يقدم محاضرات عن الانتماء وحب الوطن

تدريبات للمعلمين على طرق التدريس الحديثة



شهدت فعاليات اليوم الثانى للقافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة بنى سويف، عددا من الأنشطة المتنوعة بمحاور القافلة الأربع.



تفقد د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة و المشرف العام على القافلة و سهيل حمزة الأمين المساعد لشئون القطاع، جميع العيادات الطبية بقرية سدس و نزلة حنا والتى شملت تخصصات الأسنان والنساء والتوليد والأمراض الباطنية و العظام والمخ والأعصاب و الجلدية والرمد و الأطفال و قياس الضغط والسكر وكذلك صيدلية القافلة التى تقدم الدواء مجانًا للمرضى.



كما تم تقديم عدد من الندوات التوعوية حيث قدم د. طارق منصور وكيل كلية الآداب توعية لتلاميذ مدرسة عبد الرحمن بن عوف الإعدادية بقرية "نزلة حنا" حول الانتماء وحب الوطن والتأكيد على مبادئ المواطنة ، حيث نبه لضرورة تلاحم نسيجي الأمة باعتبارنا أمة واحدة لا فرق بين مسلم ومسيحي وأن الدين لله والوطن للجميع مستعينًا بصور تاريخية لمصر ، مستشهدا بالقرآن الكريم والكتاب المقدس والسنة النبوية المطهرة.



وقد تجاوب طلاب المدارس مع هذه الحملات التوعوية بصورة تعكس تفتح عقولهم وحبهم لمصر وإيمانهم بأننا جميعا نسيج واحد على أرض مصر الغالية.



كما أشار د. طارق منصور، إلى جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس وبيت العائلة المصرية فى بناء جسور الوحدة الوطنية للوقوف معا صفا واحدا ضد المخططات الأجنبية لنيل من مصر واستقرارها.



ومن ناحية أخرى قدمت د. هيام شاهين أستاذ علم النفس بكلية البنات توعية حول مشكلات مرحلة المراهقة وكيفية التغلب عليها و أساليب و طريق المذاكرة السليمة وتنظيم الوقت.



كما أدارت ورشة عمل تدريبية للمعلمين حول المشكلات التعليمية داخل الفصل و كيفية التعامل مع التلاميذ ممن يعانون من صعوبات التعلم و التأخر الدراسى وكيفية التغلب عليها.



وقدمت د. إيناس على كام، أستاذ مساعد التغذية بكلية البنات ندوة بعنوان " التغذية الصحية السليمة" والتي تضمنت محورين أساسيين الأول هو كيفية اختيار الغذاء الصحي من خلال التوعية بأساليب التغذية السليمة وتعديل العادات الغذائية الخاطئة والمحور الثاني التوعية بالغذاء الآمن الخالي من التلوث للوقاية من التسمم الغذائي.



وقدمت د. هبة صلاح حامد، أستاذ مساعد علم وظائف الأعضاء بكلية البنات، ندوة بعنوان "التغيرات الفسيولوجية من الطفولة إلى البلوغ، العادات والسلوكيات السليمة" لطالبات المرحلة الثانوية بمدرسة السدس الثانوية المشتركة ، تناولت خلالها التعريف بمفهوم الهرمون وأهم الهرمونات المسئولة عن التغيرات الفسيولوجية في الفتاة وصولا بها إلى مرحلة البلوغ واستعرضت د. هبة حامد اهم المشاكل التى تواجه الفتاة فى هذه المرحلة السنية وكيفية تفاديها مع توجيه بعض العادات والسلوكيات للمحافظة على صحتها وعلى نظافتها الشخصية تجنبا للتعرض للأمراض.



وتطرقت الندوة لأسئلة بعض الطالبات عن مشكلة الزواج المبكر بمجرد وصولهن لمرحلة البلوغ والإجابة على تساوءلاتهن حول ظاهرة ختان الإناث والتي مازال بعض الأهالي بقرى الصعيد يحرصون عليها.



كما قدم د. محمد أبوزيد مرزوق، مدرس مساعد بقسم الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، توعية حول فيرس " c" و طرق انتشاره و كيفية انتقال العدوى و الوقاية منها و مراحل الإصابة و كيفية العلاج وأهمية الإسراع بها.



كما أشار إلى طرق الغذاء الصحى المناسب فى حالات حدوث الإصابة بفيروس " c".



و قام د. هشام عاطف مدرس مناهج وطرق تدريس بكلية التربية، بعمل ورشة عمل لمعلمين المرحلة الإعدادية والثانوية حول استخدامات التكنولوجيا في التدريس وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من لوحات الشرح الذكية " smart pord".



وشهدت ورش العمل الفنية من طباعة تي شيرتات ورسم على الخزف والزجاج و أعمال فنية بالصلصال إقبال كبير من تلاميذ المدارس و التى قدمها د. أيمن رمزى و د. يحيى مصطفى بكلية التربية النوعية.



كما شهدت فعاليات اليوم الثانى للقافلة ندوة بعنوان بناء ثقافة التطوع لدى الشباب لدعم برنامج محو الأمية و التى نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.