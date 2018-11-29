الصعود إلى الهاوية..إخوان تونس على خطى الجماعة المحظورة ..ملاحقون بإنشاء جهاز سري والتخطيط لاغتيال السبسي .. والرئيس: العالم كله يعلم امتلاك الجماعة للتنظيم المسلح

إخوان تونس حاولوا استغلال الفراغ الناشئ عن انهيار نظام بن على

الغنوشي لعب دورا مهما في الترويج للتنظيم الدولى

شعبية النهضة تشهد انخفاضا كبيرا



تعيش حركة النهضة الإسلامية، فرع الإخوان في تونس، حاليا لحظة حرجة بعدما اتهمها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، الخميس، بإنشاء جهازا سريا لاغتيال معارضيها وأنها خططت لاغتياله شخصيا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في عام 2013، وشدد على أن موضوع هذا الجهاز أصبح يعرفه كل العالم ولم يعد سريا، وأكد أنه لن يسمح بالتهديدات وأن الكلمة للقضاء .



المواجهة المفتوحة التى أعلنها السبسي تتزامن مع استنكار حركة النهضة لنشر صفحة رئاسة الجمهورية تصريحات أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إثر لقائه برئيس الدولة، فيه تهديد لشخصه، وصرح الرئيس التونسي بأنه يستقبل كل الأطراف دون استثناء بصفته رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن ''ما أعلمته به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معقول''، مؤكدا أن الهيئة أمدته بـ''مجلد'' من الوثائق عما يعرف بالجهاز السري لـ"حركة النهضة"، وأكد أنه غير منحاز لأي طرف على حساب طرف آخر، مؤكدا على أنه لا يعمل إلا لمصلحة تونس.



واختتم الرئيس كلمته متوجها بالكلام إلى "حركة النهضة" قائلا باللهجة التونسية: ''إذا خلا لك الجو فبيضي وفرّخي...أما معايا أنا هذا ما يمشيش''. (إذا وجدت نفسك وحيدا فافعل ما شئت.. لكن هذا لن يجدي معي نفعا ).



وتشهد شعبية النهضة انخفاضا كبيرا في تونس أظهره استطلاعا للرأي أجرته مؤخرا مؤسسة أمرود كونسيلتينج التونسية حيث جاء زعيم الحركة الإخوانية راشد الغنوشي بالمركز الأخير في ترتيب الشخصيات السياسية التي تحظى برضا التونسيين، حيث لم يحصل سوى على 0.5 بالمائة من أصوات التونسيين الذين شملهم الاستطلاع.



وقد أعاد اتهام السبسي لإخوان تونس بتكوين تنظيما سريا التأكيد على العلاقة التى تجمع التنظيم الإرهابي الأم في مصر وفرعه في تونس حيث أن حسن البنا مؤسس التنظيم الإرهابي المصري هو من وضع لبنة هذا التنظيم الذي نفذ عمليات اغتيالات عديدة كان أبرزها مقتل القاضي أحمد الخازندار في 22 مارس 1948 و رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في 28 ديسمبر 1948 .



وتأكيدا على العلاقة بين النهضة والإخوان فقد كشفت وسائل الإعلام عن مشاركات متكررة لزعيم الحركة راشد الغنوشي في اجتماعات التنظيم التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو 2013، وكذلك ظهور عبدالفتاح مورو، نائب رئيس "النهضة" وأحد قادتها التاريخيين في الاجتماع الذي عقده التنظيم العالمي للجماعة في أحد فنادق مدينة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني، والذي بحثت خلاله قيادات الإخوان أسباب انتكاسة حكم الجماعة في مصر وتداعياتها.



وتاريخيا تعود العلاقة إلى عام 1973، عندما بايع أحد قادة النهضة التى كانت تسمي وقتها الجماعة الإسلامية، ففي موسم الحج بهذا العام توجه أحد قادة الجماعة وبايع مرشد الإخوان وقتها حسن الهضيبي.



ومع تأسيس التنظيم العالمي للإخوان المسلمين سنة 1982 انخرطت النهضة كعضو نشط في التنظيم يمثلها أميرها الشيخ راشد الغنوشي، الذي لعب دورا محوريا في أوروبا والمغرب العربي لصالح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذي بدا بشكل مبكر ومنذ بدايات نشأة الحركة الإسلامية في تونس.



وعلى غرار الصعود المفاجئ الذي شهده التنظيم الإرهابي في مصر قبل سقوطه المدوي في 2013 إثر خروج ملايين المصريين، فقد حاولت النهضة استغلال الفراغ الناشئ عن انهيار نظام بن على حيث فازت بالأغلبية في انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) المكلف بكتابة دستور جديد لتونس.



وكان الغنوشي ترأس الحكومة الانتقالية، التى لم تدم طويلًا حتى ظهر الباجي قائد السبسي ليخلف الغنوشي في رئاسة الحكومة في فبراير 2011.



وفي ديسمبر 2011، انتخب المجلس التأسيسي المنصف المرزوقي، رئيسا للجمهورية، بعد مصادقته على القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطة العامة، وتكليف حمادي الجبالي الرجل الثاني في النهضة بتشكيل الحكومة.

وفي 2014، تمكن حزب "نداء تونس" من الفوز في أول انتخابات تشريعية منذ الثورة، وحصل على 86 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، متقدما على حزب النهضة (69 مقعدا)، الأمر الذي مهد لاحقًا لتولي الباجي قائد السبسي رئاسة الجمهورية في ديسمبر من نفس العام.



وفي دليل على انحسار شعبية النهضة حصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أعلى نسبة بـ11.8 بالمائة، بينما حصد الرئيس السبسي 8.6 بالمائة من الأصوات.



وكذلك فقدت النهضة أكثر من مليون ناخب بين الانتخابات التشريعية المقامة في 2011، والانتخابات المحلية الأخيرة، ففي 2011، حصل الإخوان على مليون و400 ألف من أصوات الناخبين، قبل أن يتقلص الرقم في الاقتراع الأخير، إلى 400 ألف صوت فقط في 2018.