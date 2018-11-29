محافظة القاهرة: استعادة أرض أملاك خاصة بعد إزالة تعديات المخالفين عليها بروض الفرج

شنت اليوم الخميس، أجهزة محافظة القاهرة ممثلة في حي روض الفرج، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأمن العام وقسم شرطة روض الفرج لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1466 والخاص بإزالة التعديات على قطعة أرض بمساحة 3076 م2 والكائنة بتقاطع شارع عبيد مع شارع الطيار بروض الفرج، والأرض ملكية خاصة لأحد المواطنين كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الخارجين عن القانون وقاموا باستغلالها كجراج وساحة لانتظار السيارات.



وصرح اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي بأنه فور إخلاء قطعة الأرض وإزالة التعديات عليها بشكل كامل وهي عبارة عن عدد من السيارات المركونة والحواجز الخاصة بساحة الانتظار، تم تسليم الأرض إلى صاحبها وفقاَ لمحضر رسمي لحمايتها والحفاظ عليها لعدم إعادة التعدي عليها مرة أخرى، كما تم تحرير محاضر للمخالفين وأحيلت القضية للنيابة المختصة.