إحالة مدرس للتحقيق.. تعدى على طالب وأصابه بجروح وكدمات في الدقهلية

أحال عصام فودة، مدير ادارة منية النصر التعليمية مدرس مجال صناعى بمدرسة الشهيد محمود الحديدى الاعدادية للتحقيق، عقب اتهام ولى امر طالب له فى محضر رسمى بالتعدى على نجله بالضرب بخرطوم واصابته بكدمات متفرقة.



كان اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، من ولى امر الطالب كريم شريف عبد السلام 14 عاما بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة الشهيد محمود الحديدى بمنشية عاصم التابعة لمركز منية النصر يتهم فيه محمد .ع.م 36 عاما مدرس، مجال صناعى بالتعدى علي نجله "بخرطوم" كما ووجه له الفاظا خارجة.



وادى الى اصابته بكدمات وجروح بالظهر والكتف، وتحرر المحضر رقم 11570 جنح منية النصر.