وفد أمريكي يعرض الفرص المتاحة للبعثات العلمية بجامعة المنيا

استقبل الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، دنيا الدردج مساعد مسئول الشئون الثقافية بسفارة الولايات المتحدة وممثلة الجامعة الأمريكية بمصر، والوفد المرافق لها.



حضر اللقاء الدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسني عبد الغني عميد كلية الطب.



وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي، إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار التعاون بين الجامعة والسفارات الخارجية لعرض وتقديم الفرص المتاحة من الجامعة الأمريكية والسفارة للبعثات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.



وقدمت دنيا الدردج خلال ندوتها التي عُقدت بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، شرحا لطريقة التقديم لهذه البعثات والشروط التى يتطلبها كل تخصص، كما عرضت بعض التخصصات المطلوبة مع التأكيد على ضرورة التواصل لتذليل العقبات أمام من يريد التقدم لهذه البعثات.