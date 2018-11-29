عرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بدار المسنين في شبين الكوم

نظم قصر ثقافة شبين الكوم التابع لفرع ثقافة المنوفية، اللقاء الأسبوعي لنادي أدب شبين الكوم بعنوان "قراءات أدبية وفنية في إبداعات محلية"، تم فيه مناقشة أعمال بعض الشعراء، وكتاب القصة القصيرة، بحضور مجموعة من الشعراء والأدباء؛ استمرارًا للفعاليات الثقافية والفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.



بينما قدمت فرقة المنوفية للموسيقى العربية عرض فني بدار المسنين بشبين الكوم بمناسبة المولد النبوي الشريف، تضمن عدد من الأغاني الدينية، منها "رقت عيناي، يا سيد الخلق يا طه" كما أقيم عرض لفرقة المنوفية للفنون الشعبية والتنورة بدار المسنين بتلا.



فيما استقبلت مكتبة الطفل بوسط المدينة مدرسة الوحدة بطوخ طنبشا، وأقيمت مسابقة ثقافية وقراءة قصة وشعر.



واستضافت مكتبة الطفل والشباب بأشمون مدرسة طه حسين الإبتدائية، بورشة حكى لقراءة بعض القصص، وفقرة مواهب وتم تقديم الألعاب للأطفال.