رئيس جامعة المنيا يستقبل الأديب النمساوي دانيل ثيفر

استقبل الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، دانيل ثيفر الحاصل على جائزة الأدب النمساوي لعام 2018، وإيرست موستجل، نائب مدير المكتب الثقافي بالسفارة النمساوية؛ وذلك في إطار التعاون بين جامعة المنيا ممثلة في قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن، والسفارة النمساوية ممثلة في المكتب الثقافي بالسفارة.



حضر لقاء رئيس الجامعة وممثلي الوفد، كل من الدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة الشريعي، رئيس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة المنيا ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



عقب اللقاء عقدت ندوة ثقافية تعريفية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الألسن بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، حاضرها الأديب "دانيل ثيفر" متحدثًا عن الأدب النمساوي، وجائزة الأدب، وملامح الأدب النمساوي والخصوصية التي تميز الأدب الناطق باللغة الألمانية.



كما ناقشت "إيرست موستجل، خلال الندوة سبل التعاون بين السفارة النمساوية وجامعة المنيا والمنح المقدمة لدعم الطلاب في البعثات العلمية.