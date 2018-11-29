وزيرة البيئة تعلن التصديق على الإعلان الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي عن الانتهاء من التصديق على الاعلان السياسى الرئيسى لمؤتمر الاطراف و خطة عمل لما بعد 2020 والذى يشمل مشاركة المجتمعات المحلية والشباب والدول الأعضاء و كافة الشركاء و كل من له تاثير او يؤثر فى التنوع البيولوجي، مضيفة ان المؤتمر شهد لاول مرة وضع التزامات طوعية مع وجود آليات للتمويل.



وأشارت إلى أن مصر قد وفت بعهدها فى دمج كافة الشواغل الإفريقية بمؤتمر الاطراف و كل ما تم الاتفاق علية بالاعلان السياسى للقمة الافريقية التى سبقت افتتاح المؤتمر الأطراف مشيرة الى ان امامنا طريقا طويلا لاستكماله خلال رئاسة مصر للمؤتمر.



وأكدت أنه سيتم انتخاب رئيسين للاتفاقية من الدول النامية و المتقدمة لمتابعة سير الاتفاقية خلال الجلسة العامة الختامية بالمؤتمر .



كما اوضحت فؤاد ان المؤتمر شهد اكبر نسبة تمثيل للدول الأعضاء على مستوى كافة مؤتمرات التنوع البيولوجي حيث وصل عدد الدول المشاركة الى 130 دولة على مستوى العالم و 90 دولة من الدول الاعضاء باتقاقتى ناجويا و قرطاجنة و هو ما يجعلنا نحمل امانة ثقة هذه الدول فى مصر كرئيس للمؤتمر .



وأعربت عن سعادتها بالوفود المشاركة بالمؤتمر و ما يسودها من رغبة حقيقية فى الوصول الى نصوص توافقية و السعى نحو حماية التنوع البيولوجي على المستوى العالمي.



جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الذى عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و رئيس المؤتمر بختام مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد مدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجي و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء .



وأعربت الدكتورة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجي عن شكرها للحكومة المصرية و امتنانها لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدة بحسن التنظيم و سعادتها بالتعامل مع مصر خلال الفترة القادمة .



استعرضت بالمر عددا من نتائج المؤتمر و منها زيادة الاجراءات لحماية التنوع البيولوجي و الاسراع فى تنفيذ اهداف ايشى بالإضافة إلى الالتزام الجاد بخطة العمل الناشئة عن مؤتمر شرم الشيخ و إعلان شرم الشيح حول التنوع البيولوجي .



وأكد الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء عن سعادته بكافة الوفود المشاركة بمؤتمر بشرم الشيخ مدينة السلام مضيفأ انها مدينة صديقة للبيئة كما ان 34%من مساحة محافظة جنوب سيناء محميات طبيعية كما انها تهتم بالسياحة البيئية و سياحة مشاهدة الطيور.



كما دعا المحافظ الوفود المشاركة للعودة مرة اخرى لمصر و لمدينة شرم الشيخ للتمتع و الاسترخاء بجوها الساحر و بيئتها النظيفة.

