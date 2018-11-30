خبراء عن قرار إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.. السقطي: حق أصيل لـ المركزي.. وتوقيته غير مناسب.. أبو زيد: يزيد من تدفقات النقد الأجنبي للسوق مباشرة

بعد إنهاء آلية المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب..

السقطي: حق أصيل لـ "المركزى" وتوقيته غير مناسب

أبو زيد: يزيد من تدفقات النقد الأجنبي للسوق مباشرة

عامر: القرار يأتي بآثار إيجابية على الاقتصاد المصري

تباينت آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي المصري بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجدد، في 4 ديسمبر المقبل، بين مؤيد لآثار القرار ومعارض لتوقيته.قال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قرار البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يعد حقا أصيلا للمركزى لتشديد الرقابة على حركة الأموال ولكنه يثير التساؤلات عن توقيت إصداره الآن والإعلان عنه.وكان البنك المركزي أعلن أمس عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 من ديسمبر المقبل بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.وأضاف السقطى لـ "صدى البلد"، أن سوق المال يتأثر بشدة من هذه القرارات دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب إصدارها، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ قرار إلغاء تحويل أموال الأجانب دون الإعلان عنه لتجنب الشائعات التي تثار حول أسباب صدوره.وتابع: تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب عملاء جدد للسوق المصرى يحتاج الى وضوح وشفافية لضمان استمرار المشروعات وحرية حركة أموال المستثمرين دخولا وخروجا.قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري، والخاص بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب سيؤدي إلى حرية أكثر في التعاملات.وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صــدى البـــلـد"، أن قرار المركزي سيساهم في زيادة من تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه في وقت سابق كان البنك المركزي يحكم السيطرة على تدفقات النقد الأجنبي.أعلن البنك المركزي المصري اعتبارا من نهاية 4 ديسمبر المقبل، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة، موضحا أنه سيتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".وأضاف البنك المركزي أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، ويمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال هذه الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن "قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب يسهم في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع".وأضاف عامر، أن القرار الذي جاء بعد وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية "قرب مستوى 45 مليار دولار"، سيسهم في جعل أموال الصناديق الاستثمارية العالمية تتوجه إلى السوق بشكل مباشر دون الدخول ضمن آليات تنظيمية ما سينعكس إيجابيا على سهولة وسيولة حركة الأموال والاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.وتوقع محافظ البنك المركزي أن يأتي القرار بآثار إيجابية على الاقتصاد ومزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ سنوات قليلة، مشيرا إلى أن القرار كان مخططا له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.