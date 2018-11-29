غادة والي: التطوع محور أساسي في بناء المجتمع

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع المصري يحظى بالعديد من المؤسسات الشاهدة على كرم وعطاء المصريين وحيوية المجتمع المصري من مبرة محمد على وجامعة القاهرة ومستشفى العجوزة الخيري وغيرها، خاصة أن المجتمع المدني عماده الطبقة المثقفة المتعلمة والمهنيين ممن لديهم رغبة في العطاء وتحقيق الكثير لوطنهم.



وأكدت والى في كلمتها امام ندوة أهمية دور العمل المدني في تحسين أوضاع المجتمع والنمو الاقتصادي والتي نظمها نادى روتارى كايرو ريفر نايل على أهمية فكرة التطوع واهمية تنمية التطوع لدى الشباب والمجتمع كأحد الاذرع الأساسية في تحقيق البرامج والسياسات وبناء المجتمع حيث اشارت والى الى عدد المتطوعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 27 الف متطوع و32 الف شاب وشابة في مبادرة مستقبلنا في أيدينا، مشيرة في حديثها الى ان المجتمع المصري دائما يسرع الى المساهمة وتقديم التبرع والدعم المادي لكن هناك أيضا حاجة إلى نشر فكرة التطوع بالوقت والجهد والمال.



وأضافت والى ان دول العالم تهتم بنشر فكرة التطوع وترسيخه والتوعية بأهميته والعمل المجتمعي للأبناء من خلال المدرسة ونحن في حاجة الى توجيه أبنائنا للعطاء الاجتماعي وحثهم على الاهتمام بالمجتمع وجعلهم اكثر دراية بمشاكل مجتمعهم والتفاعل معها.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الى انه يتبع الوزارة 550 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة و460 دار ايتام بها حوالي 13 الف يتيم ولدينا عدد من الايتام باسر بديلة و 168 دار مسنين و225 دار مغتربات وحوالي 17الف حضانة منهم حوالي 14 الف حضانة مرخصة ، هذه الدور بعضها حديث وعلى مستوى جيد والبعض الاخر يحتاج من جانبكم للتطوع ببعض الوقت بالزيارة وتقديم النصح من خلال الخبرات الخاصة بكم والإرشاد للعاملين بهذه الدور كذلك تقديم المساعدة والمشورة للجمعيات في تطوير نفسها وطرح مقترحات لبرامج تمكنها من توفير دخل مادى مستديم للصرف على أنشطتها.



وأوضحت والى انه من خلال برنامج تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي المشروط الذي تطبقه الوزارة تم انشاء قاعدة بيانات بها 25 مليون مصري ومصرية تتيح هذه القاعدة تحديد احتياجات الاسر ممن هم تحت خط الفقر من حيث أوضاعهم الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها بما يساهم في وضع العديد من البرامج التي تعمل على تلبية احتياجاتهم ومنها على سبيل المثال برنامج سكن كريم وهو برنامج يستهدف تلبية احتياجات الاسر الأولى بالرعاية من اعمال البنية التحتية من بناء السقف ووصلات المياه النظيفة الصرف الصحي وغيرها.



ودعت والى اندية الروتاري ورجال الاعمال للمساهمة بدور فعال وجهد لتغيير ثقافة العمل عند الشباب وتدريبهم على قيم العمل و إضافة المهارات الحياتية والوظيفية لديهم في التعامل ومساعدتهم في إيجاد فرصة عمل جيدة وذلك بالتعاون مع الوزارة من خلال برنامج فرصة الذى يعمل عبر عدد من المحاور من محور التشغيل ومحور الإقراض والتدريب لتوفير فرص عمل لأبناء اسر تكافل وكرامة وفرص تدريب ونقل للمهارات.