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رسول الإنسانية.. احتفالية لأوقاف السويس باللغتين الإنجليزية والفرنسية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:19 م
رسول الإنسانية..احتفالية
رسول الإنسانية..احتفالية لأوقاف السويس
حسن غنيمة
نظمت مديرية أوقاف السويس، ندوة دينية "محمد رسول الإنسانية" وذلك في إطار حملة وزارة الأوقاف تحت عنوان "رسول الإنسانية - حبا لحبيبك .. شارك" للتعريف بالجوانب الإنسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وبإشراف الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وبحضور قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والأئمة وجمع غفير من المصلين.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمود محمد الصاحي، أعقبها فقرات متتالية في رحاب رسول الله "رسول الانسانية" وقد شملت الفعاليات أيضًا إلقاء كلمات باللغة الإنجليزية والفرنسية للشيخ محمود محمد جمال، والشيخ محمد عبدالله تناولت شرحا مبسطا لصفات وسماحة رسولنا الكريم وحسن معاملته لجميع المخلوقات وخاصة الأيتام ثم في الختام فقرة من الابتهالات في رحاب رسول الله .

وقال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن المديرية تواصل عقد سلسلة من الندوات الدينية ضمن مبادرة "رسول الإنسانية" بالمساجد والمدارس، للتعريف بالسيرة النبوية وأخلاق النبي وليعيش الناس في رحاب رسول الله وتعريفًا برسول الله معرفة تليق بقدره.
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