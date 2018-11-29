سمير فرج: معرض إيديكس 2018 يستهدف تسويق إنتاج مصر من الأسلحة

قال اللواء سمير فرج، المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي، إن الأسلحة المصرية ستعرض في أكبر ساحات العرض الخاصة بأول معرض دولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» يقام فى مصر، حيث تمتلك الهيئة العربية 12 مصنعا لإنتاج الأسلحة، بالإضافة لمصانع وزارة الإنتاج الحربي الضخمة.



وأوضح فرج خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الدولة المصرية لديها صناعة حديثة متطورة، مؤكدا أن مصر قامت بأكبر عدد من المناورات والمعارك الحديثة.



وأشار الخبير العسكري، إلى أن الهدف الرئيسي من معرض السلاح الذى سيقام في مصر هو تسويق السلاح المحلي، مضيفا أن هناك بعض الدول الكبرى اتجهت لشراء السلاح عوضا عن إنتاجه وتصنيعه.



تنطلق ولأول مرة بمصر فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية بمصر "إيديكس 2018" فى الفترة من 3- 5 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية فى القاهرة الجديدة والذى تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.



ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، كما يستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصرى فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية والتى تعتبر جزءا من خطة مصر فى مكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التى تهدد أمن الدولة بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول"، فضلًا عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التى تدعم التسليح ضد الإرهاب.



