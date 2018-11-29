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فن

رانيا يوسف تواصل حصد نجاح كأنه امبارح على يوتيوب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت الحلقة 20 من مسلسل "كأنه امبارح" قائمة الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واقتربت الحلقة 20 من تحقيق ما يزيد عن 300 الف مشاهد، بعد طرحها بأيام معدودة، لتحتل المركز الـ 19 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة، وبذلك يكون العمل استطاع أن يحافظ على نجاحه على يوتيوب بشكل يومي.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد"، التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، ويقوم ببطولته كل من رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، وإخراج حاتم علي وأكرم فريد.
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