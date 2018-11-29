توفيق عكاشة: قطر وجهت أذرعها التخريبية لتونس من خلال جماعة الإخوان.. فيديو

كشف الإعلامى توفيق عكاشة، عن مخطط قطرى يهدف لتدمير تونس من خلال تمويل الإخوان، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو تحويلها إلى صورة من ليبيا والعراق وسوريا.



وأفاد تقرير أذاعه توفيق عكاشة عبر برنامج "مصر اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن قطر وجهت أذرعها التخريبية إلى تونس عبر حركة النهضة الإخوانية لتدمير البلاد، حيث أشعل تميم الخلاف بين الرئيس السبسى ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.



وأوضح التقرير، أن تميم أمر ميليشيا الإخوان باستقطاب الشاهد لزيادة الانقسام التونسى، إضافة إلى أن الإخوان دفعوا الشاهد للانقلاب على حزبه "نداء تونس" وأغرته بدعمه للوصول للرئاسة، ودعا الحزب لسحب الثقة من الشاهد وتولى الرئيس مهامه، وأمر اعضائه فى الحكومة بتقديم استقالتهم.



وأشار إلى أن السبسى اتهم الشاهد بتجاوز صلاحيات منصبه وأفشل مخطط قطر لإعادة حركة النهضة للحكم.