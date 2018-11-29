ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفيق عكاشة: قطر وجهت أذرعها التخريبية لتونس من خلال جماعة الإخوان.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:10 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
حمزة شعيب
كشف الإعلامى توفيق عكاشة، عن مخطط قطرى يهدف لتدمير تونس من خلال تمويل الإخوان، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو تحويلها إلى صورة من ليبيا والعراق وسوريا.

وأفاد تقرير أذاعه توفيق عكاشة عبر برنامج "مصر اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن قطر وجهت أذرعها التخريبية إلى تونس عبر حركة النهضة الإخوانية لتدمير البلاد، حيث أشعل تميم الخلاف بين الرئيس السبسى ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأوضح التقرير، أن تميم أمر ميليشيا الإخوان باستقطاب الشاهد لزيادة الانقسام التونسى، إضافة إلى أن الإخوان دفعوا الشاهد للانقلاب على حزبه "نداء تونس" وأغرته بدعمه للوصول للرئاسة، ودعا الحزب لسحب الثقة من الشاهد وتولى الرئيس مهامه، وأمر اعضائه فى الحكومة بتقديم استقالتهم.

وأشار إلى أن السبسى اتهم الشاهد بتجاوز صلاحيات منصبه وأفشل مخطط قطر لإعادة حركة النهضة للحكم.
loading...

ترشيحاتنا

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

شاهد... جماهير الزمالك تعترض سيارة كهربا قبل دخوله النادى

هذه شروط تألق صالح جمعة مع الأهلي.. لياقة بدنية والتزام وأخلاق

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

شاهد.. جروس يداعب جماهير الزمالك قبل المران بالنادي

رسميا .. استقالة خالد متولي من تدريب إنبي عقب الهزيمة من المصري بالدوري

رئيس صناعة النواب يحذر من كارثة تهدد نصف تعداد الشباب المصري

ياسر محارم: انتشار البيروقراطية بالضرائب يؤثر سلبا على الحصيلة

بعد انفراد صدى البلد.. نيابة السويس تبدأ التحقيق مع عصابة سفاح البنات

مدرب الأهلي المحتمل يصل ألمانيا ويجتمع بمحمود الخطيب

محمد عواد يفجر مفاجأة حول انضمامه للزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

منتخب الصالات يكتسح السعودية بثمانية استعدادا لأمم أفريقيا .. صور

إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

المصري يسقط إنبي بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري .. فيديو
إسلام عيسى يضيف ثاني أهداف المصري في مرمى إنبي .. فيديو
معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو
فتاة التروسيكل تروي تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي.. فيديو
وزير التعليم يوضح تفاصيل المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي لطلاب الثانوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟