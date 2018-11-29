ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد لطيف: ظهور الشناوي بين شوطي مباراة إنبي والمصري يثير البلبلة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:13 م
خالد لطيف
خالد لطيف
منتصر الرفاعى
انتقد خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومقدم الاستوديو التحليلي لقناة النيل للرياضة ما بدر من المحلل التحكيمي أحمد الشناوي بين شوطي مباراة إنبي والمصري؛ لتحليل إحدى الألعاب على إحدى القنوات الفضائية وهو ما يثير البلبلة والفتن بين جميع أفراد المنظومة.

ورفض عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما أقدم عليه المحلل التحكيمي أحمد الشناوي، مؤكدًا بأن هذا النوع من التحليل يثير الفتنة والفوضى بين جماهير الأندية والرأي العام داخل الوسط الرياضي.

وقال لطيف إن ظهور الشناوي بين شوطي المباراة لتحليل لعبة وتأكيده بأنها هدف صحيح وليست تسللا، كما أشار الحكم المساعد خطأ كبير ويتناقض مع قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم الظهور بين شوطي المباريات لتحليل أي حالات تحكيمية.

وكانت مباراة إنبي والمصري قد انتهت لصالح الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
loading...

ترشيحاتنا

مى سليم وشقيقتاها الأجمل على سجادة الحمراء.. صور

الخطيب يعلن اسم المدرب الجديد لـ الأهلى الاثنين بمقر النادى

منى هلا بأسوأ إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي

بعد انفراد صدى البلد.. نيابة السويس تبدأ التحقيق مع عصابة سفاح البنات

رسميا .. استقالة خالد متولي من تدريب إنبي عقب الهزيمة من المصري بالدوري

ألف يوم تأنيب ضمير.. الهدية التي ذبحت الزوجة والأطفال.. صور

عمر هريدي: مركز التسوية ينظر دعوى بطلان انتخابات الجبلاية 9 ديسمبر.. مستندات

الأهلي يهاجم اتحاد كرة اليد بسبب الجماهير

خالد الجندي: أشكو جميع شيوخ مصر إلى الله لهذا السبب.. فيديو

مدرب إنبي المستقيل يوصي إدارة النادي بعدم بيع حمدي فتحي للأهلي

نقابة الطب البيطري: ذبح العجول بـ الأهلي والزمالك جريمة

البلوك ينهي علاقة ريهام حجاج وأحمد السعدني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

منتخب الصالات يكتسح السعودية بثمانية استعدادا لأمم أفريقيا .. صور

إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

المصري يسقط إنبي بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري .. فيديو
إسلام عيسى يضيف ثاني أهداف المصري في مرمى إنبي .. فيديو
معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو
فتاة التروسيكل تروي تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي.. فيديو
وزير التعليم يوضح تفاصيل المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي لطلاب الثانوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟