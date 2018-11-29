خالد لطيف: ظهور الشناوي بين شوطي مباراة إنبي والمصري يثير البلبلة

انتقد خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومقدم الاستوديو التحليلي لقناة النيل للرياضة ما بدر من المحلل التحكيمي أحمد الشناوي بين شوطي مباراة إنبي والمصري؛ لتحليل إحدى الألعاب على إحدى القنوات الفضائية وهو ما يثير البلبلة والفتن بين جميع أفراد المنظومة.



ورفض عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما أقدم عليه المحلل التحكيمي أحمد الشناوي، مؤكدًا بأن هذا النوع من التحليل يثير الفتنة والفوضى بين جماهير الأندية والرأي العام داخل الوسط الرياضي.



وقال لطيف إن ظهور الشناوي بين شوطي المباراة لتحليل لعبة وتأكيده بأنها هدف صحيح وليست تسللا، كما أشار الحكم المساعد خطأ كبير ويتناقض مع قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم الظهور بين شوطي المباريات لتحليل أي حالات تحكيمية.



وكانت مباراة إنبي والمصري قد انتهت لصالح الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

