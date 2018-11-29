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مروة العبد لـ السيسي: شرف ليا لقاؤك ومستعدة أعمل أي حاجة طالما قابلتك.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أعرب الرئيس عن حرصه على الالتقاء بها شخصيًا بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجًا مُشرفًا لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.

وتحدث الرئيس مع "مروة العبد" بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، حيث وجه في هذا الصدد بتلبية جميع طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال، كما وجه لها الدعوة لحضور فعاليات مؤتمر الشباب القادم وتكون ضيفة مصر في المؤتمر.

من جانبها أعربت "مروة العبد" عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدةً أنها تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرةً إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم.

وقالت مروة للرئيس السيسي: " شرف ليا لقاؤك سيادة الرئيس .. كان نفسي اقابل حضرتك.. وحضرتك مثال عظيم لنا جميعا تعلمنا منه الكثير.. ومسنعدة اعمل اي حاجة طالما قابلتك " ، متابعة :" عملت في فرن ثم مقهي ثم عاملة بناء والان اعمل سائقة تروسيكل".

واضافت مروة انها ساعدت في زواج اختين لها والان تعمل علي زواج الثالثة، وقبلت دعوة الرئيس بحضور مؤتمر الشباب القادم مؤكدة سعادتها بلقاء الرئيس .
مروة العبد لـ السيسي: شرف ليا لقاؤك ومستعدة أعمل أي حاجة طالما قابلتك.. فيديو
مروة العبد لـ السيسي: شرف ليا لقاؤك ومستعدة أعمل أي حاجة طالما قابلتك.. فيديو
مروة العبد لـ السيسي: شرف ليا لقاؤك ومستعدة أعمل أي حاجة طالما قابلتك.. فيديو
مروة العبد لـ السيسي: شرف ليا لقاؤك ومستعدة أعمل أي حاجة طالما قابلتك.. فيديو
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