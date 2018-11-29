ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مجلس الدولة يُبطل قرار تأجيل انتخابات النقابة العامة للعلاج الطبيعى

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:12 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
قضت محكمة القضاء الادارى ،بمجلس الدولة ، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ، والدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الإنتخابات علي منصب النقيب ، وأعضاء مجلس النقابة العامة ، ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح حسين،احمد عوض،محمد غيث .

وأكدت، إنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون إنعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من إختصاصات يتعين الإلتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.

واشارت المحكمة، إلى أن مجلس نقابة العلاج الطبيعي أصدر قراره المطعون فيه بالجلسة رقم (52) بتاريخ 23/12/2016بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة بتاريخ 23/12/2016 بمبني النقابة العامة للعلاج الطبيعي ، والتي وافقت علي تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة ، تضمن اضافة المادة(21)مكرر الي نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط الا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس".
loading...

ترشيحاتنا

الأرجنتين : ولي العهد السعودي يتمتع بالحصانة بتمثيله المملكة في مجموعة الـ 20

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مدانين بتهريب المخدرات

السقطي: قرار إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب حق أصيل لـ "المركزى" وتوقيته غير مناسب

فتاة التروسيكل: الرئيس السيسي متواضع ودعانى للمشاركة بمؤتمر الشباب

هذه شروط تألق صالح جمعة مع الأهلي.. لياقة بدنية والتزام وأخلاق

محمد عواد يفجر مفاجأة حول انضمامه للزمالك

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

سمير فرج: معرض إيديكس 2018 يستهدف تسويق إنتاج مصر من الأسلحة

محسن صالح ينتقد لاعبي الأهلي في تغريدة عبر تويتر

إبراهيم سعيد عن محمد صلاح: سيبوه في حاله

بشرى سارة للمصريين .. لهذا السبب تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة ..فيديو وصور

محمد عواد: الاهلي بطاقة عبور لمشاركتي كأساسي مع المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

منتخب الصالات يكتسح السعودية بثمانية استعدادا لأمم أفريقيا .. صور

إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

المصري يسقط إنبي بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري .. فيديو
إسلام عيسى يضيف ثاني أهداف المصري في مرمى إنبي .. فيديو
معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو
فتاة التروسيكل تروي تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي.. فيديو
وزير التعليم يوضح تفاصيل المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي لطلاب الثانوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟