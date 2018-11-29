النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل طليقته بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل طليقته رميًا بالرصاص فى منطقة المرج، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لكتابة تقرير مفصل عن سبب الوفاة.



وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا، يفيد بقيام مجهول يقود دراجة نارية بإطلاق النار على فتاة كانت تسير فى الشارع بمنطقة المرج، وتبين أن المجنى عليها فتاة فى العشرينات من عمرها ترتدى نقابا.

