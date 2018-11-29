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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد اليد استعدادات استضافة مصر لكأس العالم 2021

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:11 م
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بحضور كل من ناهد السبكي ممثلة من الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وعلى عثمان ممثلا عن هيئة الاستعلامات، وعدد من قيادات الوزارة.

تناول اللقاء استعراض الاستعدادات الأولية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد عام 2021 م، وكافة التجهيزات الخاصة بالترويج والتسويق لاستضافة المونديال.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "إن مصر ستتسلم راية استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 فى ختام بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى يناير 2019 فى ألمانيا بمشاركة منتخب مصر، لافتًا إلى أن بطولة العالم لليد فى 2021 سيزيد عدد المنتخبات المشاركة بها من 24 منتخبا إلى 32 منتخبًا، وذلك وفقا لقرارات الإتحاد الدولي للعبة.

وأشاد "نصر" بجهود الدولة ممثلةً فى وزارة الشباب والرياضة فى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو استضافة مونديال اليد.

وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الشباب والرياضة بسرعة تشكيل لجنة ترويجية للدعاية والتسويق لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى 2021، وذلك فى فعاليات بطولة العالم بألمانيا بداية العام القادم، وبطولة أوروبا 2020 وفى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، والإعلان عن الصالات المغطاة التى ستقام بها المباريات وأماكن إقامة المنتخبات بمصر، وأبرز المعالم السياحية التى يمكن زيارتها على هامش فعاليات المونديال.
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