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رياضة

فوز سهل لآرسنال على فورسكلا بثلاثية واكتساح لشبونة لكارباج بسداسية بالدوري الأوروبي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:17 م
محمد النني لاعب ارسنال
محمد النني لاعب ارسنال
محمد رشاد
استطاع نادي أرسنال أن يحقق فوزًا كبيرًا على فريق فورسكلا بولتافا الأوكراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بأوكرانيا.

وأحرز أهداف أرسنال كل من سميث روي في الدقيقة 11، ورامزي في الدقيق 27، و ويلوك في الدقيقة 41، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة، ليضمن أرسنال صعوده متصدرًا لمجموعته بالدوري الأوروبي، برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد فورسكلا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفى نفس المجموعة اكتسح فريق لشبونة البرتغالي مضيفه كارباغ اغدام الأذربيجاني، بستة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد الفريق البرتغالي إلى 10 نقاط فى المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد كارباغ عند ثلاث نقاط فى المركز الأخير من الترتيب.
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