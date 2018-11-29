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رياضة

عزت يشيد بأبطال سباحة الأهلي بعد الفوز ببطولة الجمهورية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:28 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أبدي وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بالدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة القصيرة التي أقيمت خلال الفترة من الـ31 من أكتوبر وحتى الـ29 من نوفمبر.

وقال عزت، إن أبطال السباحة بالنادي نجحوا في الحفاظ على الدرع العام لبطولة الجمهورية عن جدارة، وأكدوا أن السباحة بالنادي تسير على الطريق الصحيح، وذلك من خلال الأرقام الجديدة التي حصل عليها أبناء النادي.

وشدد عزت، على أن الأهلي يسعى إلى التغلب على نفسه في كل بطولة من خلال تحطيم الأرقام السابقة التي حققها النادي والعمل على إضافة ألقاب جديدة للنادي.

وأشار رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، إلى أن مشاركة الأهلي في بطولة بلغاريا الدولية وإقامة معسكر خارجي، ساهم بشكل كبير في النتائج التي حققها الفريق، إلى جانب تأهيل أبناء النادي من الناحية النفسية لبطولة الجمهورية، وجاءت نتائجه سريعة وواضحة من خلال التتويج عن جدارة بالدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة القصيرة.

وأكّد وائل عزت، أن الأهلي دائما ما ينظر إلى الأمام، وأن بطولة الجمهورية التي فاز بها النادي صفحة وانتهت، ومن الآن سيتم التفكير في بطولة القاهرة الشتوية.

ووجه رئيس جهاز ألعاب الماء الشكر لمجلس الإدارة على دعمه للسباحة، كما وجه الشكر للأجهزة الفنية واللاعبين واللاعبات وأولياء الأمور.
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