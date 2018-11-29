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تعليم

مجلس جامعة الأزهر: نقف صفا واحدا خلف الإمام الأكبر والدفاع عن الثوابت

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن مجلس جامعة الأزهر تأييده للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز المساس بما قررته آيات المواريث، مؤكدًا أنه يقف صفًا واحدا مع مؤسسات الأزهر وإمامه الأكبر د. أحمد الطيب، فى الدفاع عن الثوابت الدينية والقطعيات.

وقال المجلس – وفقا لبيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر- إن الجامعة تتبرأ من أي منتسب إليها يخوض في القطعيات فلا تكون أقواله معبرة عن رأى الجامعة وإنما ممثلة لرأى قائلها فقط.

وأضاف المركز الإعلامي أن المجلس أكد احتفاظ الجامعة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، وأن الأقسام العلمية هي محل النقاش العلمي لا وسائل الإعلام.
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