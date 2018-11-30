منسق الأنشطة بطب بيطري: نشارك في مهرجان المسرح للعروض القصيرة

أكد محمد إسماعيل منسق الأنشطة الطلابية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة مشاركة الكلية اليوم فى مهرجان المسرح للعروض القصيرة والتى تنظمه جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





وأوضح محمد فى تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن أحداث المسرحية تدور حول فترة ما قبل الحرب الاهلية الامريكية وعن العبيد في ذلك العصر والذي ناضل ابراهام لينكولن لإلغائها بجانب أحداث ما قبل الحرب من داخل مقر شرطة ولاية كارولينا الجنوبية وقصة مجموعة من الظباط داخل هذه الولاية مشيرا إلى اسم العرض وهو "إشتعال كارولينا الجنوبية".



