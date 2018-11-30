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تعليم

منسق الأنشطة بطب بيطري: نشارك في مهرجان المسرح للعروض القصيرة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد محمد إسماعيل منسق الأنشطة الطلابية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة مشاركة الكلية اليوم فى مهرجان المسرح للعروض القصيرة والتى تنظمه جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة. 

وأوضح محمد فى تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن أحداث المسرحية تدور حول فترة ما قبل الحرب الاهلية الامريكية وعن العبيد في ذلك العصر والذي ناضل ابراهام لينكولن لإلغائها بجانب أحداث ما قبل الحرب من داخل مقر شرطة ولاية كارولينا الجنوبية وقصة مجموعة من الظباط داخل هذه الولاية مشيرا إلى اسم العرض وهو "إشتعال كارولينا الجنوبية".

وذكر إسماعيل أن المسرحية من إخراج محمد شتا وتأليف إسماعيل إبراهيم ويشارك بالعرض كلا من حسن مختار، توني شحاتة، نيرة ماجد، ماهيتاب محمد، محمد مجدي، محمد عمر، محمد عبد الحميد، عمر هشام، آية التركي، أحمد البحيري، كيرلس أيمن ،ميار محمد ،شيماء عاطف، مها محمد، أحمد فؤاد، إسلام ناصر، مأمون أحمد، أمنية محمود، مصطفى السيد، علي ناصر، إيمان رجب، جوستينا فايز، أسامة رجب، أسامة العسكري.
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