ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

إشادة برلمانية بتحسن أوضاع هيئة الأوقاف واستثمارات غير مسبوقة بالوادي الجديد

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأداء هيئة الأوقاف المصرية وتحسن أوضاعها في الوقت الراهن وبما قامت به في مجال حصر أملاكها وهو جهد شديد الأهمية في مجال الحفاظ على أعيان الوقف وإدارتها.

وفي سبيل تنمية واستثمارات أموال الأوقاف أقامت هيئة الأوقاف مزادا علنيا على المول التجاري الذي أنشأته بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه ، وحققت عائدا استثماريا غير مسبوق في المحافظة بما يؤكد أنها محافطة واعدة تنمويا واقتصاديا واستثماريا وفرصة حقيقية للاستثمار ، حيث بلغت عائدات البيع من المزاد العلني الأول الذي أقيم على وحدات المول التجارية والإدارية يوم الخميس ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨م نحو أربعة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف جنيه منها ثمانية محلات تجارية بمبلغ نحو خمسة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه ، وست عشرة وحدة إدارية بنحو ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه ، وبقي أربع عشرة وحدة إدارية تقدر بنحو ثمانية ملايين جنيه .

وتوجه هيئة الأوقاف، الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتشجيعه لكل المستثمرين الجادين بالمحافظة ومنحهم التيسيرات اللازمة والمشجعة للاستثمار وتدخله المباشر لإنهاء توصيل جميع الخدمات اللازمة من المرافق وخلافه في أوقات قياسية بدون أي بيروقراطية أو تعقيدات .

كما تتوجه هيئة الأوقاف بالشكر والتقدير لكل أجهزة المحافظة التي أسهمت في تيسير الإجراءات لإنهاء الأعمال وإقامة هذا الصرح التجاري الإداري بمدينة الخارجة ، وتخص بالذكر مديرية أمن الوادي الجديد التي أسهمت بتواجدها الفعال في انتظام المزاد ونجاحه وإتمامه في جو من الشفافية والهدوء التام ، وهو ما جعل الهيئة تدرس بجدية شديدة إقامة مشروعات استثمارية أخرى بهذه المحافظة الواعدة .
loading...

ترشيحاتنا

تجديد حبس جزار الدقي بتهمة قتل حيوان بعد ذبحه كلبًا.. صور

رسميا .. استقالة خالد متولي من تدريب إنبي عقب الهزيمة من المصري بالدوري

مى سليم وشقيقتاها الأجمل على سجادة الحمراء.. صور

بشرى سارة للمصريين .. لهذا السبب تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة ..فيديو وصور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

شاهد.. جروس يداعب جماهير الزمالك قبل المران بالنادي

الخطيب يعلن اسم المدرب الجديد لـ الأهلى الاثنين بمقر النادى

شاهد... جماهير الزمالك تعترض سيارة كهربا قبل دخوله النادى

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة جريئة لـ داليا البحيري علي السجادة الحمراء..صور

منى هلا بأسوأ إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي

خالد الجندي: أشكو جميع شيوخ مصر إلى الله لهذا السبب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

منتخب الصالات يكتسح السعودية بثمانية استعدادا لأمم أفريقيا .. صور

إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

المصري يسقط إنبي بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري .. فيديو
إسلام عيسى يضيف ثاني أهداف المصري في مرمى إنبي .. فيديو
معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو
فتاة التروسيكل تروي تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي.. فيديو
وزير التعليم يوضح تفاصيل المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي لطلاب الثانوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟