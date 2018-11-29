إشادة برلمانية بتحسن أوضاع هيئة الأوقاف واستثمارات غير مسبوقة بالوادي الجديد

أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأداء هيئة الأوقاف المصرية وتحسن أوضاعها في الوقت الراهن وبما قامت به في مجال حصر أملاكها وهو جهد شديد الأهمية في مجال الحفاظ على أعيان الوقف وإدارتها.



وفي سبيل تنمية واستثمارات أموال الأوقاف أقامت هيئة الأوقاف مزادا علنيا على المول التجاري الذي أنشأته بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه ، وحققت عائدا استثماريا غير مسبوق في المحافظة بما يؤكد أنها محافطة واعدة تنمويا واقتصاديا واستثماريا وفرصة حقيقية للاستثمار ، حيث بلغت عائدات البيع من المزاد العلني الأول الذي أقيم على وحدات المول التجارية والإدارية يوم الخميس ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨م نحو أربعة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف جنيه منها ثمانية محلات تجارية بمبلغ نحو خمسة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه ، وست عشرة وحدة إدارية بنحو ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه ، وبقي أربع عشرة وحدة إدارية تقدر بنحو ثمانية ملايين جنيه .



وتوجه هيئة الأوقاف، الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتشجيعه لكل المستثمرين الجادين بالمحافظة ومنحهم التيسيرات اللازمة والمشجعة للاستثمار وتدخله المباشر لإنهاء توصيل جميع الخدمات اللازمة من المرافق وخلافه في أوقات قياسية بدون أي بيروقراطية أو تعقيدات .



كما تتوجه هيئة الأوقاف بالشكر والتقدير لكل أجهزة المحافظة التي أسهمت في تيسير الإجراءات لإنهاء الأعمال وإقامة هذا الصرح التجاري الإداري بمدينة الخارجة ، وتخص بالذكر مديرية أمن الوادي الجديد التي أسهمت بتواجدها الفعال في انتظام المزاد ونجاحه وإتمامه في جو من الشفافية والهدوء التام ، وهو ما جعل الهيئة تدرس بجدية شديدة إقامة مشروعات استثمارية أخرى بهذه المحافظة الواعدة .