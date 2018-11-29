البورصة تفقد 13 مليار جنيه من رأسمالها السوقي في أسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي محققة خسائر رأسمالية بنحو 13 مليار جنيه ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 750.6 مليار جنيه، مقابل 763.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.



وتراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 2.6% مسجلا مستوى 13320 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 0.85% مسجلا مستوى 682 نقطة.



وشملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 0.99 % مسجلا مستوى 1707 نقاط، وسجل مؤشر إيجي اكس 20 متعدد الأوزان انخفاضا بنحو 1.23 % مسجلا مستوى 13361 نقطة.