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ديني

الأزهر يوضح حقيقة وجود مراكز تابعة له في أمريكا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:15 م
صدى البلد
محمد شحتة
نفي الأزهر الشريف تبعية أي مراكز أو جمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية لتدريس بعض العلوم العربية والشرعية له في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتدَّعي أنها تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف"، مؤكدًا عدم "تبعيتها له أو لأي مؤسسة من مؤسساته".

وطالب الأزهر الشريف بضرورة توخي الحذر وتحرى الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحًا أنها غير تابعة له سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة، ومؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.

وأكد الأزهر الشريف على حرصه الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من مشارق الأرض ومغاربها، ولاسيما لغير الناطقين بالعربية عن طريق جامعته العريقة، ومركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.
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