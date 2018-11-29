إسرائيل تقصف ميليشيات إيرانية في سوريا

ذكرت قناة العربية، اليوم الخميس، أن طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا تابعة لإيران في منطقة الكسوة، جنوبي سوريا.



وكانت وسائل إعلام سورية قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة جنوبي البلاد، فيما أشارت تقارير أخرى إلى اسقاط بعض هذه الأهداف.



ولم تعلن إسرائيل بشكل رسمي مسئوليتها عن القصف.

