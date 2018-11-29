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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال شهر نوفمبر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:15 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
فقدت البورصة المصرية نحو 880 مليون جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر الجاري، وسط تباين أداء مؤشراتها.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 0.52% مسجلا مستوى 13320 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةإيجي اكس 70 بنحو 1.9% مسجلا مستوى 682 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 1.8 % مسجلا مستوى 1707 نقاط.

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