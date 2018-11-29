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أخبار البلد

الغندور: النقابة تسخر جميع إمكانياتها لحماية الأطباء البيطريين

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور أحمد الغندور، عضو مجلس نقابة البيطريين، ورئيس لجنة تنمية الموارد، ان الاعتداء علي الاطباء البيطريين مستمر ، لعدم وجود ضوابط تحميهم، مضيفًا أن اليوم يوجد حالة تعد جديدة على الطبيب البيطرى احمد فكري بمجزر بنى سويف شرق النيل.

وأكد الغندور في تصريحات لصدي البلد، انه تم تحرير محضر ومذكرة من مدير المجزر، بقسم الشرطة وقد تعرض الطبيب للإعتداء بالسب والقذف وخطف الموبايل .

وأوضح ان النقابة العامة تسخر جميع إمكانياتها المادية والمعنوية والبشرية لحماية الاطباء البيطريين، حتي لو لزم الأمر توفير أفراد امن في المجازر والمستشفيات وكل مواقع العمل الخاصة.

وأضاف الغندور ان كل اللحم يحتوي علي التوكسين والبكتريا بالكشف الظاهري له، وانه لا يمكن مرورها لاستهلاك المواطنين.

وأوضح عضو مجلس البيطريين، انه تم التعامل معها بالاعدام بعد اخذ رأي لجنه للتأكيد و كان الرأي حتي نحمي الناس تعدم ونعوض الجزار التعويض المنصوص بعد اعدامها بدلا ان يأكلها الناس.
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